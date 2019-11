Adrien Rabiot potrebbe accendere il calciomercato della Juventus in uscita in vista della prossima sessione di riparazione. Su di lui ci sono diversi club importanti.

Secondo il Corriere dello Sport pare che sul calciatore ci sarebbe il forte interessamento del Tottenham pronto a presentare un’offerta molto importante in vista della sessione di gennaio. Rabiot sta trovando poco spazio in bianconero dopo che era arrivato a parametro zero nella sessione di calciomercato estiva scorsa.

Calciomercato Juventus, Rabiot verso il Tottenham

Rabiot sembrava il colpo di calciomercato Juventus nell’estate scorsa, ma alla fine ha giocato poco e niente. C’è da dire che Maurizio Sarri ha più volte ribadito che servirà un po’ di tempo per vederlo alla massima forma. Questo perché il ragazzo non era mai sceso in campo nel 2019 con la maglia del Paris Saint German, diviso in caso dopo la decisione di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020.

