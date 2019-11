Il calciomercato Juventus continua a muoversi sulla difesa con il nome di Alessio Romagnoli che torna prepotentemente in prima pagina.

Secondo Il Corriere dello Sport il calciatore potrebbe rinnovare con i rossoneri il contratto in scadenza nel 2022, nonostante questo potrebbe presto partire. Sembra che su di lui ci sia il forte interesse della Juventus pronta a farlo diventare l’erede di Giorgio Chiellini a Torino. Il suo mancino gli permette infatti di essere un calciatore utile anche in fase di impostazione.

Calciomercato Juventus, Romagnoli idea concreta

Di certo l’idea di vedere Alessio Romagnoli protagonista del calciomercato Juventus non è cosa nuova. Il centrale cresciuto nel vivaio della Roma infatti è stato più volte in passato accostato ai bianconeri. Questi lo avevano chiesto due stagioni fa quando fece il percorso inverso Leonardo Bonucci.

Non è da escludere che già a gennaio si possa strappare una prelazione o addirittura arrivare a comprarne il cartellino lasciandolo parcheggiato a Milano. Va ricordato infatti che i rossoneri sono molto interessati sia a Merih Demiral che a Daniele Rugani. Come accadde per Mattia Caldara uno di questi due calciatori potrebbe essere sacrificato per arrivare a un campione ormai titolare della nazionale.

