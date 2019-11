Ibrahimovic alla Juventus potrebbe non essere un sogno, la notizia di calciomercato si muove nel giorno dell’addio del calciatore alla Mls League.

Ibra ha pubblicato un post piuttosto provocatorio su Twitter, specificando: “Venni, vidi, vinsi. Grazie a Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi: volevate Zlatan e io vi ho dato Zlatan. La storia continua… ora tornate a vedere il baseball”. Così si chiude la sua avventura oltre oceano e presto potrebbe tornare in Italia dove ha vestito oltre alla maglia bianconera anche quelle di Inter e Milan.

Ibrahimovic alla Juventus, Raiola lo vuole con Cr7

Ibrahimovic alla Juventus potrebbe vedere in cabina di regia Mino Raiola. L’agente infatti non ha rinunciato all’idea di vedergli vincere la Champions League e sa benissimo che a Torino potrebbe farlo. Inoltre c’è il sogno di vedere due campioni immensi l’uno al fianco dell’altro cioè appunto Ibra e Cristiano Ronaldo.

Intanto parla Antonio Percassi dell’Atalanta come riportato da SportMediaset: “Ibra è un grandissimo giocatore, ma noi non possiamo permettercelo. Siamo dei poveretti. Non abbiamo le entrate dei grandi club. Pur con risultati miracolosi rimaniamo una realtà provinciale coi piedi fissi per terra. A certe cifre non possiamo competere”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK