Mandzukic per Piatek, Calciomercato Juventus: folle idea!

Il calciomercato Juventus propone oggi la folle idea di uno scambio Mandzukic per Piatek. Una cosa che potrebbe permettere ai bianconeri di avere un nuovo attaccante d’area di rigore.

Secondo il Corriere della Sera il Milan sarebbe tornato forte sul calciatore classe 1986 anche se il problema rimarrebbe l’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Trovare l’accordo con i bianconeri non dovrebbe essere un problema, visto che la valutazione è attorno ai dieci milioni di euro. Il polacco potrebbe entrare in ballo proprio per alleggerire l’ingaggio.

Mandzukic per Piatek, Calciomercato Juventus: ipotesi remota?

Ipotesi remota Mandzukic per Piatek? Difficile dirlo, ma la vicinanza tra i due club e la voglia di Champions League del polacco potrebbero portare a un’intesa che magari vedrebbe le due squadre scambiarsi i calciatori attraverso un prestito fino a giugno, quando sarà poi il momento di decidere tutto.

I bianconeri potrebbero sobbarcarsi parte dell’ingaggio del croato, ma la trattativa potrebbe prendere una svolta se il Milan decidesse di rinunciare a una grande cifra proprio per Piatek. Il polacco quest’anno ha iniziato a indossare la maglia numero 9 e questo è stato per molti un sortilegio. Infatti non è riuscito a trovare continuità sotto porta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK