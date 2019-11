Continuano le voci sul passaggio di Pep Guardiola alla Juventus alla fine della stagione. Il catalano sembra ormai ai ferri corti col Manchester City e pronto a volare a Torino.

Se ieri abbiamo parlato delle voci dall’Inghilterra oggi è arrivata ufficialmente la sentenza del Tas che ha dichiarato inammissibile il ricorso sul Fairplay finanziario della squadra inglese. Il rischio serio ora è quello di vedere il club escluso nella prossima stagione da ogni competizione europea. Un momento che potrebbe portare il tecnico a prendere una decisione non di poco conto.

Guardiola alla Juventus, c’è un grande indizio

Guardiola alla Juventus nonostante Sarri? L’accordo col tecnico campano ora mette in bilico le certezze sul futuro di Pep. Su di lui intanto è tornato il Bayern Monaco che lo rivorrebbe molto volentieri in Baviera.

Dopo aver allenato in Liga, Bundesliga e Premier League però la naturale evoluzione per Guardiola sembra essere il passaggio in Serie A. Una scelta che potrebbe portare i bianconeri a premere sull’acceleratore. Campionato che tra l’altro ha visto Pep già protagonista da giocatore con le maglie di Brescia e Roma.

