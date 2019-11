Calciomercato Juventus, Mandzukic dice no al Milan: futuro in Premier?

Il futuro di Mario Mandzukic è ancora tutto da decidere. L’attaccante croato sembra però aver scelto: vuole solo la Premier League.

Mario Mandzukic, a meno di incredibili e clamorosi colpo di scena, sembra esser destinato a lasciare la Juventus nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. L’attaccante croato, in questi ultimi mesi, è stato accostato a tantissime squadre. Tra questi c’è anche il Milan. I rossoneri sarebbero infatti alla ricerca di un innesto di esperienza nel reparto offensivo.

Leggi anche -> Calciomercato, il Milan pensa a Mandzukic

Calciomercato Juventus, Mandzukic vuole la Premier

Mandzukic però non sembra affascinato e attratto dalla destinazione meneghina. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere della Sera’ nonostante la stima del connazionale Boban, dirigente della squadra rossonera, l’ex Bayern Monaco, non sarebbe dunque interessato a trasferirsi in terra lombarda.

Il croato in cuor suo sembra aver già scelto la sua destinazione: la Premier League. Il corteggiamento del Manchester United continua a essere ancora insistente e chissà che il tutto, nel mese di gennaio, non si trasformi in realtà. Facendo felice sia Mandzukic, che potrà riscendere in campo, che Solskjaer, alla ricerca disperata di un rinforzo nel reparto offensivo. Resta però da capire la volontà della Juventus, che non intenderà certo svendere il suo giocatore.

