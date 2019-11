Paulo Dybala ha passato un compleanno davvero speciale, che comprende anche una notizia di calciomercato Juventus: il rinnovo è vicino.

E’ stato un compleanno speciale per Paulo Dybala quello della giornata di ieri. Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a rinnovargli il contratto per almeno 2 stagioni. La Joya, che ha compiuto 26 anni, dopo un’estate passata da separato in casa (ricordiamoci l’inizio di ritiro in cui non ha partecipato ma ha lavorato da casa in attesa di capire quale fosse il suo futuro), adesso è diventato un elemento fondamentale della rosa di Maurizio Sarri.

Dybala rinnova, calciomercato Juventus: i dettagli

Il Manchester United sembra essere ormai un lontano ricordo: dopo l’interesse in estate dei Red Devils, la Joya sembra essere ormai totalmente inserito tra le fila dei bianconeri di Maurizio Sarri.

Per questo motivo la Vecchia Signora, dopo un inizio di stagione difficile, è riuscito a scalare le gerarchie della squadra fino a diventare un elemento fondamentale della compagine bianconera. Insomma, il rinnovo arriverà.

