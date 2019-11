Khedira in MLS? Calciomercato Juventus: problema di ingaggio

Sami Khedira è pronto a trasferirsi in MLS? Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus il problema sarebbe da ricercarsi nell’ingaggio.

Sami Khedira è pronto a salutare la Juventus ed a fare le valigie quando riaprirà il calciomercato in MLS: l’esperto centrocampista tedesco, infatti, è pronto a salutare la Vecchia Signora per trasferirsi altrove, ma il problema come sempre è da ricercarsi nell’ingaggio che andrà a percepire negli Stati Uniti.

Khedira in MLS, Calciomercato Juventus? Dettagli trasferimento

Al momento, nonostante sia stato considerato titolare per parecchio ad inizio stagione, complice qualche acciacco sembra aver perso il posto, complice il miglioramento di Rabiot e, soprattutto Bentancur.

L’argentino, infatti, poco a poco sta trovando sempre più spazio e non sarà semplice per il tedesco cercare ancora minuti anche se, ovviamente, nella testa di Sarri è lui il titolare.

L’MLS, quindi, sta per chiamare: accetterà la proposta? Staremo a vedere.

