Quattro giocatori dei bianconeri sono pronti a dire addio ai bianconeri già a gennaio, ultimissime news di calciomercato Juventus: tutti i nomi.

La Juventus è pronta a dire addio a quattro dei suoi giocatori che, per un motivo o per l’altro, non sembrano rientrare nei piani del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Con le loro cessioni, magari a gennaio, i bianconeri potrebbero recuperare un bel gruzzoletto per fare plusvalenza e, soprattutto, reinvestire nelle prossime sessioni su giocatori importanti. Ecco i quattro nomi in questione, le loro possibili destinazioni ed il costo del loro cartellino: iniziamo da Emre Can.

Leggi anche: Per Chiesa si rinnova un duello

Calciomercato Juventus, quattro giocatori in uscita

Il primo della lista è Emre Can, con il centrocampista che, dopo l’esclusione dalla lista Champions, è ormai di fatto ai margini della squadra, complici forse alcune sue uscite non propriamente felici poco dopo aver saputo dell’esclusione dall’Europa. Su di lui ci sono Psg e Bayern Monaco: costo del cartellino, circa 40 milioni di euro.

Il secondo nome è quello di Demiral, con il difensore centrale che, dopo il rientro di Chiellini previsto tra qualche mese, potrebbe salutare anzitempo la Vecchia Signora per trovare continuità altrove. Con la Juventus una sola presenza e nient’altro. Per lui si valuta un prestito.

Leggi anche: Demiral, in arrivo una maxi offerta dall’Inghilterra?

Il terzo nome è quello di Daniele Rugani, molto vicino alla Roma a giugno, altrettanto vicino ai capitolini adesso. Staremo a vedere nei prossimi mesi, ma la sensazione è che se arrivasse l’offerta giusta in inverno, l’addio sarebbe sicuro.

Leggi anche: Rugani alla Roma: Pallotta alza l’offerta

Il terzo ed ultimo giocatore è De Sciglio, che dopo l’esplosione di Cuadrado e l’arrivo di Danilo, complice qualche infortunio di troppo, non sta trovando spazio sulla destra. Sulla sinistra, invece, benché ci sia Alex Sandro, potrebbe giocare ma non sembra convincere particolarmente Sarri che vede la soluzione come un’emergenza e poco altro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK