Calciomercato Juventus, accelerata decisiva per Tonali

La Juventus pensa ad accelerare per chiudere definitivamente la trattativa per arrivare al centrocampista del Brescia Tonali.

Sandro Tonali è uno dei giocatori che si stanno mettendo più in mostra in questa prima parte di campionato. Il centrocampista del Brescia, pur essendo alla sua prima stagione in Serie A, sta stupendo tutti per continuità, qualità, visione di gioco e personalità. Ed è per questo che su di lui si è acceso l’interesse di tantissimi club, tra cui anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, accelerata per Tonali

Secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere del Torino’, Paratici avrebbe provato a convincere il patron dei lombardi Massimo Cellino ad anticipare la cessione. Niente da fare, perché il programma del Brescia sembrerebbe essere quello di trattenere Tonali almeno fino al termine di questa stagione. La speranza è infatti quella che il prezzo lieviti ancor di più.

Ed è anche per questo che la Juventus avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore per evitare che possa scatenarsi una vera e propria asta di mercato. La concorrente più importante sembra essere l’Atletico Madrid, che si sarebbe già mosso per arrivare al centrocampista. Identica la mossa della Juventus, che avrebbe continui contatti con l’entourage del buon Tonali. Insomma, tutto appare in divenire.

