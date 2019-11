Calciomercato Juventus, Matuidi verso il rinnovo con i bianconeri

Blaise Matuidi potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus. Ecco quale potrebbe essere il futuro del centrocampista francese.

Tra infortunio e rinnovo. Può essere descritto così il momento che sta vivendo Blaise Matuidi. Nell’ultimo match di campionato con il Milan, il centrocampista francese ha rimediato un frattura alla cartilagine della decima costa e ora è costretto a stare ai box. Per lui niente Atalanta. Difficile ora prevedere la data del suo rientro. Le sue condizioni saranno infatti rivalutate dopo 15 giorni.

Calciomercato Juventus, Matuidi verso il rinnovo

Le novità più importanti arrivano però dal fronte rinnovo. La scorsa estate molti club si sono interessati a Matuidi. Il buon Blaise però in questi primi mesi di stagione si è ripreso la scena e si è definitivamente conquistato la fiducia di Maurizio Sarri. Ed è per questo che ora l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un prolungamento del suo contratto che lo lega alla Juventus.

La scadenza al momento è datata giugno 2021, ma la sensazione è che, in pochissimo tempo, tutto possa mutare e cambiare. E chissà che il suo ritorno in campo potrebbe essere un modo per festeggiare il rinnovo. Matuidi ormai si è ripreso la Juventus. E l’ha fatto con esperienza e qualità. Tutto al servizio della squadra.

