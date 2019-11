Infortunio Matuidi, le ultime sulle condizioni del centrocampista

Infortunio Matuidi: in casa Juventus continuano a tenere banco le condizioni del centrocampista francese. Ecco le ultime.

Nonostante la bella e importante vittoria, Juventus Milan ha lasciato qualche strascico negativo per i bianconeri. Il riferimento non è al caso Ronaldo, ma all’infortunio di Blaise Matuidi. Nella sfida di domenica scorsa infatti il centrocampista francese è stato costretto a lasciare il campo per un problema al costato. Gli esami hanno evidenziato una frattura della cartilagine della decima costa. Il giocatore quindi dovrà stare a riposo ed è stato costretto a dare forfait anche per gli impegni con la Nazionale transalpina.

Juventus, le ultime sulle condizioni di Matuidi

La sosta potrebbe favorire il recupero del buon Matuidi. Le attenzioni quindi ora si spostano sul match contro l’Atalanta, in programma sabato 23 novembre alle ore 15. Per quella sfida però il francese, a meno di clamorosi e incredibili miracoli, non ci sarà. Molto più probabile un suo rientro nella sfida della settimana successiva contro la Lazio.

Nella difficile trasferta di Bergamo contro gli uomini di Gasperini, Sarri dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi pilastri. La speranza è che il suo rientro non sarà ulteriormente ritardato. Matuidi ha dimostrato, in questa prima parte di stagione, tutta la sua importanza.

