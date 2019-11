Guardiola alla Juventus, Sarri licenziato? In Inghilterra sono sicuri

Pep Guardiola alla Juventus può essere un colpo di scena dopo l’arrivo di Maurizio Sarri l’estate scorsa. Dall’Inghilterra continuano le voci.

Il Mirror sottolinea come il tecnico catalano sia pronto a obbligare i Citizens a mettere una clausola rescissoria sul suo contratto, stessa cosa che accadde con Pellegrini. Sono diverse le voci che si muovono verso Torino e in quel caso la società sarebbe obbligata a licenziare Maurizio Sarri nonostante il buon lavoro fatto finora.

Guardiola alla Juventus è il sogno di Andrea Agnelli. In estate il presidente era stato davvero molto vicino a Pep, dovendo poi ripiegare su Sarri per via della ferma opposizione del Manchester City nel liberarlo. Una trattativa che aveva fatto urlare molti alla bufala e altri a credere che prima o poi si potesse veramente chiudere.

Ora le cose sembrano nuovamente cambiate e la società sarebbe pronta a licenziare Sarri per prenderlo, visto che ritiene l’occasione Guardiola praticamente irripetibile. Un’occasione che la società deve prendere al volo, evitando di ritrovarsi a vivere di rimpianti. Attenzione al Bayern Monaco che insegue ancora il calciatore.

