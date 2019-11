Diletta Leotta senza veli, foto e boom di like su Instagram

Diletta Leotta senza veli su Instagram, foto e boom incredibile di Mi Piace su Instagram. La ragazza fa sempre notizia.

La giornalista, protagonista dei weekend di Dazn, a postato una foto direttamente dalle Mauritius dove si trovava in vacanza approfittando della sosta per i campionato. Una foto talmente sensuale che il pubblico commenta: “Senza spalline ti immaginiamo in topless”. Difficile capirlo dalla foto che vede la ragazza con le spalle totalmente coperte, ma a bordo piscina con il marmo che copre il suo corpo.

Ovviamente immaginare Diletta Leotta senza veli è uno dei motivi al centro dei tanti commenti dei fan. Bellissima, naturale e con dei lineamenti dolcissimi la ragazza ha dimostrato ancora una volta di avere eleganza e di voler coinvolgere il pubblico nelle sue scelte personali.

Attenzione però perché sabato e domenica torna la Serie A e la ragazza è pronta a dire la sua di fronte a un pubblico che ha sempre dimostrato grandissimo affetto nei suoi confronti. Non prima però di passare qualche giorno di relax per ricaricare le pile visto che ora dopo questa sosta si andrà dritti fino alla sosta per il Natale.

La foto in piscina

Visualizza questo post su Instagram Sunday Off 😌 @constancehotels #mycostancemoment Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 17 Nov 2019 alle ore 2:14 PST

