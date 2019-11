Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: primi contati con il Borussia Dortmund

Emre Can sembra esser destinato a lasciare la Juventus. Sul centrocampista tedesco ci sarebbe il forte pressing del Borussia Dortmund.

Emre Can è ormai un vero e proprio separato in casa. Ed è per questo che il centrocampista lascerà quasi sicuramente la Juventus nel mercato di gennaio. Tante le possibili destinazioni. ma nelle ultime settimane starebbe prendendo sempre più corpo l’ipotesi Borussia Dortmund.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: il Borussia Dortmund fa sul serio

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sky Sport Deutschland’. ci sarebbero stati i primi contatti tra il club giallonero e l’entourage di Emre Can, che avrebbe dato il suo gradimento e il suo benestare alla destinazione tedesca. Insomma, per il centrocampista potrebbe esserci un ritorno in patria.

Resta però l’ostacolo rappresentato dalle richieste economiche della Juventus. La società piemontese infatti spera di ricavare dalla cessione del teutonico almeno 35 milioni di euro. Un tesoretto che poi i bianconeri potrebbero reinvestire sul mercato alla ricerca di un rinforzo, magari proprio in mezzo al campo. Tutto è comunque in evoluzione. L’unica certezza sembra essere l’addio dell’ex Liverpool, ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, come testimoniato dal mancato inserimento nella lista per la Champions League. Ed è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

