Rakitic per Emre Can, Calciomercato Juventus: scambio fatto per gennaio

Lo scambio Rakitic per Emre Can sembra essere il vero colpo di calciomercato Juventus in vista del prossimo gennaio.

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo pare che i bianconeri siano pronti allo scambio. Emre Can è ormai fuori dai radar della squadra bianconera, escluso addirittura dalla lista della Champions League. Il croato invece fuori dai piani del Barca sogna di approdare in Italia per potersi confrontare con un altro grande campionato.

Rakitic per Emre Can potrebbe essere un’occasione da non perdere per i bianconeri che hanno dimostrato negli ultimi anni attenzione anche ai campioni over 30. Basti pensare a Sami Khedira, Patrice Evra, Dani Alves, Lucio e Cristiano Ronaldo. Se si esclude il centrale brasiliano poi tutti hanno fatto grande cose a Torino.

I bianconeri acquisirebbero maggiore manovra anche se diventerebbe ancor più un problema l’abbondanza in mezzo al campo. In quel caso qualcuno potrebbe anche decidere di dover cedere qualcun altro oltre al tedesco ex Liverpool. Sarà dunque importante cercare di capire quello che accadrà nelle prossime settimane.

Attenzione all’Inter

Attenzione all’Inter perché al Barcellona interessa molto Lautaro Martinez e nelle ultime ore si è parlato di Ivan Rakitic come di una sorta di anticipo per arrivare all’attaccante argentino. Il calciomercato è strano, quello di gennaio ancora di più, e probabilmente qualcosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Di certo però conterà molto il volere del croato in queste trattative. Ovviamente i bianconeri fanno più gola al calciatore sia per la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo che di andare a giocare alla ricerca della vittoria della Champions League. Attenzione a quello che accadrà molto presto perchè anche se non sembra gennaio è dietro l’angolo.

