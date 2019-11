Paulo Dybala al Psg, ultime notizie di calciomercato Juventus di oggi: ritorno di fiamma per la Joya da parte del club parigino. Maxi offerta in arrivo.

In casa Paris Saint-Germain sembra esserci aria di rivoluzione nella prossima stagione: dovrebbero infatti salutare la capitale della Francia sia Neymar sia Edinson Cavani per lasciare il posto a forze fresche e, soprattutto, molto motivate nel portare finalmente tra le fila dei transalpini la Champions League, che al momento ancora manca nella loro sala dei trofei.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: sostituisce Neymar?

Il nome prescelto per sostituire l’asso brasiliano sarebbe infatti proprio Paulo Dybala della Juventus, per il quale sarebbe pronta una maxi offerta dopo l’interesse concreto, ma andato a finire nel nulla, di quest’estate.

Le cifre, però, ora sono cambiate: per meno di 90 milioni di euro non ci si siede nemmeno a trattare, visto e considerato che il ragazzo è riuscito a sfruttare a pieno tutte le occasioni che Maurizio Sarri gli ha concesso.

Una dimostrazione su tutte? Il goal vittoria contro il Milan, partita nel quale è stato uno dei migliori nonostante sia subentrato a Cristiano Ronaldo, che non ha gradito la sostituzione. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, ma dalle ultime notizie di calciomercato Juventus sembra proprio in arrivo una maxi offerta molto importante per la Joya, da far girare la testa: il Psg vuole a tutti i costi Paulo Dybala.

