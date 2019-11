Calciomercato Juventus, il Benfica chiude a Perin

Il futuro di Mattia Perin è ancora tutto da decifrare e da capire. Il Benfica ha però chiuso all’ipotesi dell’arrivo del portiere.

Mattia Perin è ormai un vero e proprio separato in casa alla Juventus. L’ex Genoa è ormai il quarto portiere nella gerarchia dei bianconeri. Il futuro dell’estremo difensore è però ancora tutto da decidere e da decifrare. Secondo indiscrezioni arrivate direttamente dal Portogallo, ci sarebbe l’interesse del Benfica. Il quotidiano ‘A Bola’ ha infatti parlato di un affare possibile già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Il Benfica chiude all’arrivo di Perin

Immediata però è stata la smentita del club lusitano. Questa è arrivata tramite un comunicato ufficiale della società portoghese: “Il quotidiano questa mattina ha diramato una notizia falsa e infondata a proposito di Perin. Abbiamo chiuso quella possibilità e non siamo interessati a metterlo sotto contratto. Si tratta di una notizia inventata“.

Insomma, il futuro del portiere della Juventus difficilmente, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà al Benfica. Una sua cessione a gennaio sembra comunque abbastanza probabile. L’ex Genoa ha infatti necessità di riprendere a giocare per ritrovare continuità e per mettere di nuovo in mostra le sue qualità, ora che i problemi fisici sembrano esser alle spalle.

