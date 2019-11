Perin lascia la Juventus, Calciomercato: sarà inserito in una trattativa

Mattia Perin potrebbe finalmente lasciare la Juventus dopo un’estate travagliata. Le ultimissime news di calciomercato lo vedono inserito in una trattativa.

Mattia Perin, ormai lo sappiamo da tempo, è fuori rosa alla Juventus insieme a Mario Mandzukic. Il portiere ex Genoa, infatti, in estate stava svolgendo le visite mediche per trasferirsi al Benfica salvo poi bloccare tutto dal momento che le sue condizioni fisiche non erano per nulla ottimali. Anzi. Adesso il ragazzo classe 1992 sembra essere tornato in forma e potrebbe essere inserito in un affare più importante: quello che porterebbe Joao Ferreira in bianconero. La contropartita tecnica sarà proprio l’estremo difensore.

Perin al Benfica, Calciomercato Juventus: scambio con Joao Ferreira

Secondo quanto riportato da A Bola sembrerebbe che il costo dell’operazione è ancora tutto da decidere ma una cosa è certa: difficilmente il club portoghese pagherà i 15 milioni che avrebbe dovuto sborsare in estate.

Un piccolo sconto, quindi, dovrebbe essere effettuato da parte della Vecchia Signora che, però, dall’altra parte si libererà di un ingaggio al momento oneroso per il suo rendimento, che è nullo dal momento che è fuori rosa.

Joao Ferreira, invece, compirebbe il percorso inverso, ossia dal Portogallo alla Serie A, ma potrebbe essere anche girato in prestito anche se, vista la penuria di terzini sinistri, potrebbe anche rimanere a Torino.

Calciomercato Juventus, il punto sulle cessioni

Il primo nome sulla lista delle cessioni per gennaio è Demiral. Il giocatore potrebbe partire in prestito, con il Sassuolo ed il Genoa che sono pronti ad accaparrarsi il difensore centrale della Juventus.

Discorso simile per Pjaca che verrà prestato per poter trovare continuità di rendimento dopo l’infortunio. Sarà a titolo definitivo, invece, la cessione di Emre Can, probabilmente in Bundesliga o Premier League anche se non c’è ancora nulla di concreto.

Più defilate sono invece quelle di De Sciglio e Rugani, con il primo che partirà soltanto per un’offerta irrinunciabile ed il secondo soltanto se arriveranno altri due centrali di qualità.

