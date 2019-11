Calciomercato Juventus, il Psg pensa sempre a Dybala

La Juventus pensa al rinnovo di Paulo Dybala. Ma sullo sfondo per l’argentino c’è sempre il Psg, che non smette di pensare all’attaccante.

Prove di rinnovo. Può essere riassunto così quanto sta succedendo nel rapporto tra Dybala e la Juventus. Le ultime grandi prestazioni dell’argentino sembrano aver convinto i bianconeri a puntare con sempre maggiore decisione sull’argentino. E per fare questo occorre blindarlo con un prolungamento del contratto.

Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e tentazione Psg

Le trattative tra le parti sarebbero già state avviate. Gli ostacoli da superare per il rinnovo di Dybala sembrano essere tanti, ma la volontà è senza alcun dubbio quello di andare avanti insieme. L’ex Palermo si è ripreso la Juventus e ora vuole confermarsi in maglia bianconera.

Sullo sfondo però ci sarebbe sempre l’interesse del Paris Saint-Germain. I francesi invece non avrebbero mai smesso di pensare alla Joya. Sarebbe lui infatti il prescelto per il dopo Neymar. I transalpini però dovranno fare i conti con la Vecchia Signora, che, dopo un periodo difficile, non ha alcuna intenzione di mollare uno dei suoi gioielli. Anzi vuole farne uno dei pilastri per il futuro.

