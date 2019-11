Infortunio Chiellini: “Ecco quando rientro”

Giorgio Chiellini è fuori per infortunio. Il capitano della Juventus e della nazionale ha specificato le sue emozioni e ha raccontato come procede il suo recupero.

Durante la cerimonia del Premio Maestrelli ha parlato come riportato da Calciomercato.com: “Spero di essere pronto già tra febbraio e marzo. Le terapie stanno andando bene, ma ci vuole comunque pazienza e tempo. La Juventus sta facendo molto bene e io spero di poter dare il mio contributo in Primavera“.

Leggi anche —> Le ultime sull’infortunio di Alex Sandro

Giorgio Chiellini: “Ecco quando rientro”

Giorgio Chiellini non può che parlare di quella he a Torino è diventata un’ossessione, la Champions League: “Ci spero. In passato abbiamo sfiorato la vittoria diverse volte“. Lo sguardo vola alle finali di 2015 e 2017 dove i bianconeri erano arrivati grazie a Massimiliano Allegri.

Si parla poi della nazionale azzurra e del 9-1 all’Armenia: “Roberto Mancini ha tanti meriti. E’ lui il principale artefice della rinascita degli azzurri”. Anche la nazionale avrà bisogna di lui nella corsa a Euro 2020.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK