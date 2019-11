L’infortunio di Alex Sandro fa preoccupare non poco Maurizio Sarri e la Juventus: quanto sarà lo stop? Due giocatori troveranno più spazio.

C’è grande preoccupazione attorno alle condizioni di salute di Alex Sandro, il terzino brasiliano della Juventus che, come accaduto per Pjanic, ha avuto qualche problema fisico in Nazionale. Se, però, per il bosniaco il tutto non sembra essere molto grave, c’è molta più ansia per il ragazzo brasiliano che durante l’amichevole contro l’Argentina è uscito a causa di un infortunio. Come sta? Le sue condizioni di salute, quando rientrerà e chi potrebbe prendere il suo posto sabato pomeriggio contro l’Atalanta.

Leggi anche: Pjanic infortunio, Juve news: quando rientra? Fissata la data

Alex Sandro infortunio, Juventus: quando rientra? Condizioni di salute

L’infortunio di Alex Sandro al momento non è ancora stato valutato ma non è da escludere che, una volta tornato a Torino mercoledì, si possa trattare di una lesione all’adduttore della coscia. Lo stop quindi sarebbe di circa 2 settimane.

Al contrario, se fosse soltanto un affaticamento, in circa 4/5 giorni il tutto potrebbe essere rientrato. Nel frattempo Danilo e De Sciglio scalpitano: i due, da quando è esploso Cuadrado, non hanno di fatto più giocato. Sarà la loro occasione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK