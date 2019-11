Infortunio Pjanic, filtra ottimismo sulle condizioni del serbo

Infortunio Pjanic: in casa Juventus a tenere banco sono soprattutto le condizioni fisiche del centrocampista bosniaco, infortunatosi con la Nazionale.

Pjanic sì Pjanic no. Questa è la domanda che attanaglia la Juventus in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta. Il centrocampista bosniaco si è infortunato con la sua Nazionale ed è ai box per un problema all’adduttore. Un affaticamento, per essere più precisi. Dopo tante sensazioni, oggi c’è stata finalmente la prova del campo. I bianconeri infatti hanno ripreso ad allenarsi alla Continassa per preparare al meglio la partita contro gli orobici.

Infortunio Pjanic, c’è ottimismo per il bosniaco

Pjanic ha svolto un lavoro parte rispetto al resto del gruppo, ma secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, filtrerebbe un cauto ottimismo. La sua presenza nel match contro gli uomini di Gasperini resta ovviamente ancora in dubbio, ma Sarri può iniziare a sperare in un recupero lampo.

Insomma, il centrocampista bosniaco avrebbe dato importanti ed evidenti segnali di miglioramento. Le sue condizioni però saranno monitorate e valutate con attenzione nel corso dei prossimi giorni. In casa Juventus non resta quindi che incrociare le dita. Un Pjanic in più potrebbe fare la differenza in una trasferta difficile come quella di Bergamo.

