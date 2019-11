Tottenham, esonerato Pochettino: arriva Allegri?

Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca di una panchina. L’esonero di Pochettino potrebbe però spalancargli le porte del Tottenham.

Le voci iniziavano a filtrare e a girare già da un po’ tempo, ma in serata è arrivata l’ufficialità. Il Tottenham ha esonerato Mauricio Pochettino. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla società inglese, che lo ha comunicato attraverso il proprio profilo Twitter. E ora è già partita la caccia al possibile sostituto. Tra i candidati ci sarebbe anche Massimiliano Allegri.

Tottenham, Allegri il sostituto di Pochettino?

L’ex Juventus è ancora alla ricerca di una panchina dopo la chiusura, non del tutto idilliaca, della sua avventura con i bianconeri. E, secondo quanto riportato dall’ ‘Indipendent’, il livornese sarebbe nella lista del Tottenham. La concorrenza però sarebbe di altissimo livello, vista anche la presenza di Josè Mourinho, che sembrerebbe essere il vero obiettivo della dirigenza degli Spurs. Occhi puntati anche su Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Napoli, e Julian Nagelsmann, oggi al Lipsia.

Allegri non ha mai nascosto la voglia di allenare un giorno in Premier League. In più il buon Max, poche settimane fa, era presente sugli spalti del nuovissimo stadio del Tottenham, insieme ad Evra, per assistere sfida in Champions con il Bayern Monaco. E chissà se questo non sia un piccolo segnale. Non resta che attendere quello che succederà.

