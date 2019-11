Allegri, gli haters tornano alla carica: “Solo sopravvalutato”

L’annuncio di José Mourinho ha scatenato il mondo dei social. Obiettivo degli haters è ancora una volta Massimiliano Allegri.

Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Sarà lo Special One quindi a prendere il posto di Pochettino, esonerato nella giornata di ieri. A fare notizia sul mondo dei social, più del ritorno in panchina del portoghese, è la non scelta di Massimiliano Allegri. Gli haters hanno infatti preso di mira ancora una volta l’ex tecnico della Juventus.

Allegri, gli haters tornano alla carica

Va ricordato che Allegri ha ancora un anno di contratto con la società bianconera. Tra l’altro il più delle volte il buon Max aveva annunciato un anno sabbatico. Eppure gli haters di Twitter non gli hanno risparmiato critiche, vendendo nelle scelta di Mourinho una sua bocciatura e un suo fallimento.

Sopravvalutato: è questa l’etichetta attaccata all’allenatore livornese. “Mourinho 2 Champions e 2 Europa League, strano che il Tottenham abbia preferito il portoghese ad Allegri“, “​La capra non andrà mai a fare figuracce in Inghilterra. Appena avrà un’offerta se ne andrà tranquillo ad allenare il PSG in Ligue 1, il campionato perfetto per la sua mediocrità“: questo il senso dei messaggi apparsi su Twitter, dove Allegri è diventato hashtag di tendenza. La gogna pubblica ancora una volta non ha perdonato. Ma in questo caso forse si sta davvero esagerando.

