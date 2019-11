Marchisio in lacrime: “Ho paura…”

E’ un Claudio Marchisio con gli occhi lucidi quello che parla a SportMediaset, raccontando la terribile esperienza della rapina in casa. Non piange, ma è evidentemente commosso come è logico per quanto accaduto. Sarà importante vedere quello che accadrà nelle prossime settimane per capire come l’ex leader della Juventus si dovrà muovere per il futuro.

Ecco le sue parole: “Mi hanno fatto tante domande, se ho avuto paura. Non saprei nemmeno descriverla la paura, è stato un attimo in cui la cosa che ho pensato è stata la fortuna di non avere i bambini dentro casa. Da lì poi è stato un momento talmente strano che ho vissuto con mia moglie in maniera non facile. Se siamo qui a raccontarlo vuol dire che siamo stati fortunati e bravi a raccontarlo. Quando sei in quel momento lì passi delle ore dove hai talmente tanti pensieri in testa e non è facile tirare fuori qualcosa di sensato. Poi sono arrivato a una decisione con i fatti che la polizia sta valutando il tutto. All’inizio pensi che determinate cose possono succedere perché c’è grande difficoltà. Il mio pensiero è stato proprio quello.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK