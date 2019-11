E’ una stagione davvero importante per Szczesny: il portiere della Juventus, stando ai numeri e alle statistiche, sta facendo davvero bene.

E’ una stagione davvero importante per Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus, infatti, si sta sempre di più, partita dopo partita, dimostrando all’altezza del ruolo di primo portiere davanti ad un certo Gianluigi Buffon: i numeri non mentono. E’ infatti primo in Europa per tiri parati: l’83,3% delle conclusioni che arrivano in porta vengono neutralizzate dall’estremo difensore polacco. Ma non solo.

Juventus, Szczesny portiere migliore d’Europa: le statistiche

Già, perchè oltre ad essere il primo in Europa per conclusioni neutralizzate, l’ex Roma vanta anche una eccellente statistica riguardante il numero di clean sheets: il 50% delle gare disputate sono terminate a porta inviolata, senza reti subite.

Numeri davvero importanti che la Juventus conosce benissimo: il rinnovo, con netto aumento d’ingaggio da 4 a 7 milioni di euro, è ormai ad un passo.

