Emre Can al Psg, Calciomercato Juventus: Leonardo beffa tutti

Spunta una nuova pretendente per Emre Can: il Psg. I parigini, infatti, vogliono portare in Francia il centrocampista della Juventus: Leonardo beffa tutti.

Sembra essere arrivata definitivamente arrivata al capolinea l’avventura di Emre Can alla Juventus. Il centrocampista turco classe 1994, infatti, è ad un passo dal Psg dopo aver collezionato, in questo inizio di stagione sotto l’egida di Maurizio Sarri, soltanto 4 presenze e circa 150 minuti in campo, oltre alla pesante esclusione dalla lista Champions.

Emre Can al Psg, Calciomercato Juventus: Leonardo lo porta in Francia

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, l’ex mediano del Liverpool, che l’anno scorso è stato protagonista di un’ottima stagione tra i bianconeri, sembrava molto vicino ad un ritorno in Germania, con il Borussia Dortmund che sembrava davvero vicino all’acquisto del suo cartellino, ma adesso le cose sembrano cambiate.

Il Paris Saint-Germain di Tuchel, infatti, ha fiutato l’affare: il ragazzo è giovane, di qualità, di talento ed ha solo il bisogno di giocare. Si ritira, quindi, anche il Bayer Leverkusen mentre il Manchester United rimane sullo sfondo: adesso in prima linea c’è solo il Psg per Emre Can.

L’offerta che dovrebbe arrivare sarà di circa 30 milioni di euro, i bianconeri ne chiederanno molto di più e la trattativa potrà partire, ma le basi ci sono già.

