Moise Kean torna in Serie A a gennaio? L’ex attaccante della Juventus classe 2000, oggi all’Everton, svela un aneddoto sull’Europeo Under 21 e si racconta.

L’avventura di Moise Kean all’Everton non sta andando esattamente come previsto: l’attaccante ex Juventus classe 2000, infatti, non è ancora riuscito a farsi valere in questo nuovo campionato a tal punto che le sue prestazioni non stanno convincendo in Premier League: soltanto 11 presenze, la maggior parte dalla panchina, e ancora nessun gol.

Kean torna in Serie A? L’ex Juventus si racconta

La punta dell’Under 21 si è raccontata ed ha svelato alcuni aneddoti, dal ritardo all’Europeo dell’anno scorso fino al suo futuro: ritorna in Serie A oppure no?

Al momento no. Il suo pensiero, infatti, è fisso su un solo obiettivo: guadagnarsi un posto da titolare in Inghilterra, all’Everton. Come riportato dal Corriere dello Sport che l’ha intervistato, infatti, il ragazzo ha dichiarato che al calciomercato non pensa, né tanto meno ad un ritorno in Italia. Deve lavorare a testa bassa.

Proprio riguardo a questo, l’esclusione dall’Europeo per il ritardo insieme a Zaniolo, Kean ha dichiarato che è stato giusto così: i due hanno sbagliato ed è stato giusto “pagare”. Adesso, però, l’occhio è rivolto alla Nazionale maggiore, punto fisso, ma anche con gli azzurrini di Nicolato si può fare bene: le prestazioni dovranno arrivare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK