Atalanta Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Sarri

Atalanta Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Gasperini e Sarri in vista del match odierno, il cui fischio d’inizio sarà alle 15.

La sosta per le Nazionali è ormai soltanto un lontano ricordo. La Serie A è tornata. E il primo match in programma in questo weekend sarà Atalanta Juventus. In quel di Bergamo andrà in scena un match molto atteso e ricco di spunti. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.

Atalanta Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Gasperini

Sarri conferma il 4-3-1-2, con Bernardeschi alle spalle di Dybala e Higuain. Assente Cristiano Ronaldo, che non è stato nemmeno convocato. In difesa si rivedono Danilo e soprattutto De Sciglio. A centrocampo c’è Pjanic, pienamente recuperato dall’infortunio occorsogli con la sua Bosnia.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK