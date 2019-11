Atalanta Juventus probabili formazioni: assenze pesanti per Sarri

Atalanta Juventus probabili formazioni: Sarri deve fare i conti con delle assenze importanti, ma potrebbe puntare sulla coppia Dybala-Higuain.

Dopo due settimane di sosta per le Nazionali, ritorna il campionato di Serie A. A riaprire le danze sarà Atalanta Juventus. E per questo match Sarri dovrà fare i conti con tre assenze pesanti: Alex Sandro, Rabiot, ma soprattutto Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti non è stato convocato.

Atalanta Juventus probabili formazioni: Dybala dal 1′?

I bianconeri dovrebbero comunque scendere in campo con il consueto 4-3-1-2. Bernardeschi dovrebbe vincere il ballottaggio con Ramsey e agire alle spalle dei due attaccanti. Vista l’assenza di CR7, dovrebbero trovare spazio Dybala e Higuain. In difesa dovrebbero tornare dal 1′ Danilo e De Sciglio.

Pochi dubbi a centrocampo, con Pjanic che sembra pienamente recuperato dall’infortunio rimediato con la sua Nazionale. Il bosniaco sarà con tutta probabilità accompagnato da Khedira e Matuidi.

Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri.

