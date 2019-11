In Atalanta Juventus i giocatori sono scesi in campo con un segno rosso in faccia. Che cosa significa questo segno e perchè lo hanno fatto?

Quando i giocatori sono scesi in campo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia in moltissimi si sono chiesti il motivo per il quale gran parte di loro ha un segno rosso in faccia, sul volto, come un segno di pittura. Il motivo è molto importante: oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e questo week-end è dedicato a questa tematica molto importante. In Atalanta Juventus i calciatori hanno voluto ricordarlo.

Atalanta Juventus segno rosso in faccia: perchè i calciatori ce l’hanno?

Ecco spiegato il motivo, molto importante, per il quale i giocatori sono scesi in campo con questo “colpo di pennello” in faccia, chi più chi meno. E’ un bellissimo gesto ed un segnale molto forte che speriamo possa sensibilizzare tutti i telespettatori ed i tifosi allo stadio riguardo a questa piaga sociale che purtroppo ogni anno miete moltissime vittime.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK