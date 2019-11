Infortunio Bernardeschi, Atalanta Juventus: entra Ramsey al suo posto, come sta l’attaccante? Le sue condizioni di salute, è stato sostituito.

Altra tegola per Maurizio Sarri. Durante Atalanta Juventus si è infatti fatto male Federico Bernardeschi che ha preso una botta al costato e non riesce proprio a respirare. Una beffa per l’attaccante classe 1994 che aveva iniziato bene la gara ma non ce l’ha fatta. Al suo posto entra il gallese.

Infortunio Bernardeschi, Atalanta Juventus: entra Ramsey

Il ragazzo infatti anche quando viene inquadrato in panchina dopo la botta al costato che aveva preso contro l’Atalanta pochi minuti prima è parso davvero dolorante a tal punto, si dice, da non riuscire a respirare.

Staremo a vedere se l’ingresso di Ramsey cambierà qualcosa nell’economia della gara e dal punto di vista tattico.

