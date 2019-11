Allan alla Juventus, Calciomercato: segnali importanti per i bianconeri

Allan potrebbe lasciare il Napoli a breve. La Juventus è sempre più sulle tracce del centrocampista brasiliano: la situazione.

Allan è un nome che nelle ultime settimane viene molto spesso accostato alla Juventus. Tutto è legato ai problemi avuti dal brasiliano con il Napoli. Il centrocampista è infatti stato tra i giocatori maggiormente puniti dopo l’ammutinamento della squadra dopo il match di Champions League contro il Salisburgo. Ed ecco che il verdeoro, tra i capi della rivolta dello spogliatoio, potrebbe lasciare i partenopei già nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti.

Allan è uno dei pupilli di Maurizio Sarri che potrebbe aver suggerito il suo acquisto alla dirigenza della Juventus. D’altronde quest’ultima, vista la sempre più probabile partenza di Emre Can, sarebbe alla ricerca di un rinforzo importante in mezzo al campo. E l’azzurro potrebbe essere l’innesto giusto per i piemontesi.

Insomma, resta da capire cosa succederà nel prossimo mese prima della riapertura del mercato in quel di gennaio. Il Napoli potrebbe fare muro e a quel punto la trattativa potrebbe diventare molto complicata. I segnali però fanno ben sperare i bianconeri, che potrebbe approfittare della situazione createsi.

