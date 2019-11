Juventus, De Ceglie ESCLUSIVA: “Difficile criticare i bianconeri. La Champions il sogno”

L’ex giocatore della Juventus Paolo De Ceglie ha analizzato ai nostri microfoni il momento della squadra di Maurizio Sarri.

Archiviata la vittoria in rimonta contro l’Atalanta e a poche ore dalla decisiva sfida contro l’Atletico Madrid in Champions, la redazione di ‘Juve Live’ ha contattato l’ex giocatore dei bianconeri Paolo De Ceglie per analizzare il momento della squadra allenata da Maurizio Sarri. Queste le sue parole: “Penso sia difficile criticare la Juventus. Io vedo una squadra fortissima e che ha vinto praticamente tutte le partite. Il caso Ronaldo? Credo che certe storie facciano più rumore all’esterno che dentro lo spogliatoio. In una squadra come la Juve conta anche l’uomo, non solo il calciatore“.

De Ceglie, tra scudetto e sogno Champions

De Ceglie si è poi soffermato sugli obiettivi dei bianconeri in questa stagione: “Per il campionato la Juventus è ancora nettamente favorita. La Champions resta il sogno, perché è quello che è mancato in questo decennio di trionfi. L’obiettivo è quello di arrivare almeno ai quarti di finale. Cos’è mancato in questi anni in Europa? Difficile fare pronostici in campo internazionale. Tante squadre che hanno investito più della Juventus, come per esempio il City, non l’hanno vinta“. Due battute anche sul possibile arrivo di un terzino: “Meunier, Marcos Alonso e Emerson per il salto di qualità? Probabilmente il problema non è di qualità, ma numerico. La Juventus avrebbe bisogno di un innesto in quella zona del campo“.

Infine De Ceglie ha fatto un tuffo nel passato, ricordando la sua avventura in bianconero: “Ho vissuto tanti bei momenti alla Juventus. Difficile sceglierne uno, ma il primo che mi viene in mente è senza alcun dubbio il primo scudetto vinto. Qualche rammarico per la mia carriera? Assolutamente no. Non ho nessun rammarico“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK