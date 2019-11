Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid: riecco Cristiano Ronaldo

Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid: Maurizio Sarri ritrova Cristiano Ronaldo. Emergenza totale per Diego Simeone.

Oggi è il giorno di Juventus Atletico Madrid, match che rappresenta un vero e proprio crocevia per il primo posto nel girone. I bianconeri hanno già in tasca il pass per gli ottavi di Champions League, ma puntano al primato. Di fronte ci sarà una squadra che vorrà riscattare il ko contro il Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid: torna Cristiano Ronaldo

La notizia più importante per Maurizio Sarri è senza alcun dubbio il recupero di Cristiano Ronaldo. Il portoghese dovrebbe essere affiancato da Gonzalo Higuain. Panchina quindi per Paulo Dybala. Nel ruolo di trequartista possibile chance dal 1′ per Ramsey, che sembra favorito su Bernardeschi. In difesa spazio alla coppia Bonucci-de Ligt. Sulle fasce riecco Cuadrado e De Sciglio.

Emergenza totale invece per Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid deve infatti fare i conti con numerose assenze. 4-4-2 confermato per gli spagnoli, con Vitolo favorito su Angel Correa per un posto in attacco accanto a Morata. Out Diego Costa. Sulle fasce dovrebbe esserci Saul e Koke. In difesa ci saranno Mario Hermoso e Felipe.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All.: Simeone.

