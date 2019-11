Pagelle Slavia Praga Inter, tutti i voti della partita

Pagelle Slavia Praga Inter: ecco tutti i voti della partita disputatesi in terra ceca. Quante sorprese tra i nerazzurri di Conte.

Slavia Praga Inter era uno dei match del mercoledì di Champions League. I nerazzurri erano obbligati a vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno. Ecco le pagelle della sfida disputatesi in terra ceca:

Handanovic 6,5

Godin 7

de Vrij 6,5

Skriniar 6,5

Candreva 6

Vecino 6

Borja Valero 6

(76′ Gagliardini 6)

Brozovic 6,5

Biraghi 6

(76′ Lazaro 6)

Lautaro Martinez 8

Lukaku 8

Pagelle Slavia Praga Inter. i migliori e i peggiori del match

Pagelle Slavia Praga Inter ci portano ad analizzare alcune prestazioni. Sugli scudi Lautaro Martinez e Lukaku. L’argentino e il belga avevano il compito di trascinare i nerazzurri a un successo fondamentale e imprescindibile per continuare a credere nella qualificazione agli ottavi di Champions League. E tra l’altro l’intesa tra i due cresce di partita in partita e sembra davvero essere perfetta.

Occhi puntati però anche su un centrocampo a dir poco in emergenza, viste le assenze per infortunio di Barella e Sensi. Vecino e Borja Valero avevano il compito di non farli rimpiangere e di dimostrare di essere all’altezza e di poter dare il loro contributo. Certezze invece in difesa, con il trio composto da Godin, de Vrij e Skriniar. Conte sa di poter contare su tre centrali di altissimo livello. E molto passava da loro anche contro lo Slavia Praga.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK