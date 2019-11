Paulo Dybala al Barcellona: dalla Spagna sono sicuri che sia già stata fissata una cifra importante per la Joya. Il calciomercato Juventus si infiamma.

Paulo Dybala è l’oggetto del desiderio di moltissimi top club d’Europa: la Joya, dopo l’eccellente prestazione da migliore in campo martedì contro l’Atletico Madrid, condita da un gol splendido da vero campione, sembra essere finita nel mirino del Barcellona e del Real Madrid. La Liga vorrebbe avere l’argentino per compiere un ulteriore salto di qualità: in tal senso, dalla Spagna sembrano essere sicuri che ci sia già fissato il prezzo, con Paratici che ha chiesto 150 milioni di euro per lasciar partire il ragazzo classe 1993.

Dybala al Barcellona, Calciomercato Juventus: 150 milioni per lui

Al momento il ragazzo sembra essere fortemente concentrato sulla propria stagione alla corte di Maurizio Sarri e si candida subito ad essere la migliore della sua intera e giovane carriera. Ma a 26 anni il ragazzo sembra aver trovato quella maturità e collocazione tattica ideale che tutti stavano aspettando da tempo.

Il Barcellona sembra essere in leggero vantaggio rispetto al Real Madrid: i Blancos, infatti, sembrano voler prima virare su altri obiettivi in altre zone del campo, come ad esempio la mediana.

Più defilato, invece, rimane il Tottenham, che non possiede di certo la forza economica degli altri due club spagnoli ma che, allo stesso tempo, può contare su quel José Mourinho che stravede per lui.

In ogni caso, la plusvalenza sarebbe da record per la Juventus che potrebbe reinvestire gran parte degli utili nel calciomercato alla ricerca di nuovi top player.

