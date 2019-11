Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: un club di Serie A sul tedesco

Il destino di Emre Can continua a tenere banco. Il tedesco ha chiarito la sua posizione e a gennaio potrebbe esserci l’addio alla Juventus.

Il futuro di Emre Can è un autentico rebus difficile da risolvere Il tedesco ha fatto sapere di non essere felice della sua situazione alla Juventus. Ed è per questo che a gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti, potrebbe lasciare Torino. Ma quale sarà la sua destinazione?

A bussare alla porta della Juventus per Emre Can potrebbe essere un club di Serie A. Infatti, come riportato e rivelato da ‘Leggo’, il Milan sarebbe interessato al centrocampista tedesco. La formula con cui i rossoneri vorrebbero acquistare l’ex Liverpool sarebbe quella del prestito. Un’operazione difficile ma non impossibile, visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società.

Sul 25enne però, stando a quanto riportato dai media tedeschi, ci sarebbe anche l’interesse del Borussia Dortmund. Insomma, il mercato sta per entrare nel vivo e la situazione Emre Can sarà con tutta probabilità chiarita. Resta solo da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Un addio alla Juventus appare un qualcosa di inevitabile.

