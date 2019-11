Sancho alla Juventus, Calciomercato: la decisione dell’inglese

Sancho è uno degli uomini mercato più interessanti. Sull’inglese del Borussia Dortmund ha messo gli occhi anche la Juventus.

Sancho è uno dei talenti più interessanti sul palcoscenico internazionale. Anche nel match di Champions League perso ieri dal Borussia Dortmund contro il Barcellona, l’inglese è stato protagonista, realizzando il gol dei gialloneri. Qualità e personalità di certo non gli mancano. Ed è per questo che su di lui si è acceso l’interesse di molti club, tra cui la Juventus.

Sancho alla Juventus, Calciomercato, l’inglese ha una preferenza

A fare la differenza potrebbe però essere la volontà del calciatore. Infatti, stando alle voci e alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal noto tabloid “Daily Star”, Sancho, seguito, oltre che dai bianconeri, dal Liverpool, dal Manchester United e dal PSG, preferirebbe trasferirsi in Spagna. Il classe 2000 avrebbe messo il Real Madrid e il Barcellona in cima alle sue preferenze.

Da non sottovalutare nemmeno l’investimento necessario per arrivare all’acquisto del cartellino del 19enne. Infatti il Borussia Dortmund non sarebbe disposto a scendere sotto i 100 milioni di euro. Una cifra non indifferente e che in pochi sarebbero disposti a spendere. Insomma, Sancho per la Juventus sembra allontanarsi sempre di più.

