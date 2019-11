Si è svolto oggi in quel di Bucarest il sorteggio dei gironi di Euro 2020. Ecco quali saranno le avversarie dell’Italia di Roberto Mancini.

Più che benevola l’urna di Bucarest per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, inseriti di diritto nel gruppo A, che si svolgerà a Roma e Baku, hanno pescato la Svizzera, la Turchia e il Galles. Il match d’apertura e inaugurale di euro 2020 sarà Turchia Italia, che si giocherà allo stadio Olimpico il 12 giugno.

Avversarie Italia 2020, i risultati del sorteggio

Nella seconda partita invece la Nazionale affronterà la Svizzera di Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio. I rossocrociati sono probabilmente l’avversario più temibile per gli azzurri nel raggruppamento. A chiudere il programma del gruppo a sarà la sfida contro il Galles di Bale e dello juventino Ramsey.

In caso di passaggio del turno, gli azzurri di Roberto Mancini dovranno vedersela con le protagoniste del girone C, formato da Olanda, Ucraina e Austria. Queste conosceranno la loro ultima avversaria soltanto al termine degli spareggi, che si svolgeranno a marzo del 2020. In corsa Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo o Bielorussia, partecipanti al percorso D dei suddetti spareggi. Occhio anche all’ipotesi Romania, inclusa nel percorso A.

