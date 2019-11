Si appresta ad effettuare una doppia cessione Fabio Paratici: le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di due addii importanti: le cifre.

E’ pronto un doppio colpo di calciomercato Juventus in uscita quello che Fabio Paratici sta iniziando a progettare con il Manchester United. Si sta, infatti, pensando ad una doppia cessione: quella di Emre Can e Mandzukic. Per il primo, che potrebbe partire titolare domani, la gara contro il Sassuolo potrebbe essere una vetrina importante per mettersi in mostra, mentre per quanto riguarda il croato la situazione è molto più chiara e, se vogliamo, più definita: il ragazzo partirà e non è da escludere una rescissione consensuale del contratto.

Leggi anche: Probabili Formazioni Juventus Sassuolo: un giocatore ai margini è titolare

Calciomercato Juventus, Mandzukic e Emre Can al Manchester United

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista tedesco classe 1994 vuole certezze e, soprattutto, richiede spazio e minuti, fatto che Maurizio Sarri e la Juventus non possono garantirgli.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Willian acquisto low cost: la mossa di Paratici

Per quanto concerne Mandzukic, invece, il croato chiede una destinazione che sia competitiva in termini di campionato ed obiettivi: vuole ancora sentirsi importante. Dalle loro cessione la Juventus potrebbe guadagnare circa 40 milioni di euro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK