Wilian potrebbe essere un acquisto low-cost per il calciomercato Juventus di giugno: le ultimissime news sul giocatore in scadenza con il Chelsea.

Fabio Paratici è pronto ad affondare il colpo per un altro giocatore che low cost per il calciomercato Juventus di giugno: stiamo parlando di Willian, in scadenza di contatto a giugno e pronto a salutare i Blues tra le cui fila, quest’anno, nonostante stia trovando molto spazio e sia schierato spesso titolare, non sembra avere intenzione di rinnovare. I bianconeri allora pensano ad affondare il colpo: le ultimissime news riguardo a questo affare.

Calciomercato Juventus, Willian pista low cost: è in scadenza

La lista, secondo quanto riporta Tuttosport, di giocatori che i bianconeri hanno puntato in scadenza di contratto è molto lunga. Negli ultimi anni la Juventus è riuscita a fare grandi affari: da Pirlo a Pogba, fino ad arrivare a Ramsey e Rabiot.

Willian sarebbe un altro grandissimo colpo sia per gennaio, dove la Vecchia Signora dovrà necessariamente riconoscere qualche milione al Chelsea, sia a giugno, dove non ci saranno di mezzo altri interlocutori ma l’ingaggio da offrire al brasiliano sarà necessariamente più alto.

