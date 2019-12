Juventus Sassuolo probabili formazioni: tre possibili novità per Sarri

Juventus Sassuolo probabili formazioni: tre possibili novità nello schieramento di Maurizio Sarri in vista del match contro i neroverdi.

Juventus Sassuolo sarà il lunch match della domenica della 14esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri cercherà di conquistare un’altra vittoria per respingere l’assalto dell’Inter. L’allenatore dei bianconeri è alle prese con i soliti e immancabili dubbi di formazione.

Juventus Sassuolo, probabili formazioni: tre novità in arrivo?

Tra le fila della Juventus ci potrebbe essere qualche novità di formazione. La prima notizia è il ritorno dal 1′ in campionato di Cristiano Ronaldo. Il portoghese dovrebbe completare il reparto offensivo assieme a Higuain. Panchina quindi per Dybala. Nel ruolo di trequartista ecco Bernardeschi.

Rotazioni anche nel reparto arretrato. Buffon difenderà i pali dei bianconeri, concedendo un turno di riposo a Szczesny. Possibile chance per Rugani, che dovrebbe far riposare de Ligt. A centrocampo c’è l’potesi Emre Can

Ecco le probabili formazioni di Juventus Sassuolo:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. All. Sarri

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga. All. De Zerbi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK