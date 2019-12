Sarri, Juventus Sassuolo: “Ecco cosa non ha funzionato. Ho tolto Higuain perchè…”

Maurizio Sarri ha commentato il pari della Juventus con il Sassuolo. Queste le parole del tecnico dei bianconeri nel post partita.

Un pareggio deludente, ma che, visto come si era messa la partita, sa tanto di beffa e di clamorosa sconfitta casalinga evitata. La Juventus pareggia 2-2 con il Sassuolo, dopo essere stata addirittura sotto 2-1. A salvare i bianconeri è un rigore di Cristiano Ronaldo. Ad analizzare il match è stato l’allenatore Maurizio Sarri.

Sarri, Juventus Sassuolo: le parole del tecnico nel post partita

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn: “Ho visto un primo tempo con poca testa, dove su ogni palla persa concedevamo troppo tempo e spazio. Abbiamo avuto tante palle gol nel secondo tempo per venire a capo della partita. Ci è mancata un po’ di testa e anima nella prima frazione. Nel finale si poteva vincere“.

Maurizio Sarri ha poi sottolineata come la Juventus era lenta in fase di costruzione, con tanti movimenti sbagliati dei centrocampisti. L’allenatore dei bianconeri ha poi voluto spiegare il cambio di Gonzalo Higuain: “Fino a quando la reazione è stata veemente e gli avversari sono stati costretti in area abbiamo potuto continuare in quella maniera e cono quello schieramento. Dopo, appena gli avversari hanno iniziato a palleggiare, abbiamo visto che la squadra era andata in difficoltà e abbiamo cercato un po’ di solidità con Ramsey“. Insomma, una spiegazione e una scelta tattica.

