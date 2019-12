Video Inter Spal highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Inter Spal highlights: ecco i gol e le immagini salienti della sfida dello stadio San Siro tra nerazzurri e spallini. Clicca qui per vedere la sintesi.

Inter Spal metteva in palio senza alcun dubbio tre punti importanti e fondamentali. i nerazzurri volevano la vittoria per continuare la corsa scudetto, mentre i ferraresi avevano la necessità di fare punti per uscire dalle zone calde della classifica.

Video Inter Spal highlights: le immagini salienti della partita

Gli uomini di Conte hanno provato a fare la partita fin dai primissimi minuti, forti della loro superiorità tecnica e tattica. La voglia di conquistare tre punti fondamentali ha senza alcun dubbio fatto la differenza. La Spal ha però provato a non fare la vittima sacrificale, giocando con fame, determinazione e concentrazione. La squadra di Semplici doveva dimostrare qualcosa, vista una classifica non certo positiva.

Nei video highlights di Inter Spal si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto tanto sia per la lotta scudetto che per quella per non retrocedere. Uno dei più classici testacoda in quel di San Siro, che però non è stato certo scontato e poco interessante. Risposte importanti e significative sono arrivate da entrambe le parti.

