Video Juventus Sassuolo highlights: gol e immagini della partita

Video Juventus Sassuolo: guarda la sintesi della gara, tutti i gol e gli highlights della sfida dei bianconeri. Clicca qui per vedere la sintesi.

Abbiamo vissuto una gara molto interessante: il match dell’Allianz Stadium ha dimostrato quanto spesso il campionato italiano di Serie A possa riservare sorprese magari non tanto per quanto riguarda il risultato finale, quanto piuttosto per quanto concerne il gioco espresso. I neroverdi di De Zerbi escono a testa alta, altissima da Torino e si apprestano ad essere una delle compagini più interessanti di tutta questa nuova stagione calcistica.

Video Juventus Sassuolo: gol e highlights partita

Nonostante le parecchie seconde linee, se così possiamo definirle, che sono scese in campo, la prestazione dei bianconeri di Maurizio Sarri è stata come sempre molto solida. Le riserve, come ad esempio Emre Can, avevano voglia di dimostrare all’allenatore di meritare molto più spazio ed effettivamente così è stato.

Anche Bentancur, che sta sempre più trovando spazio nelle rotazioni del tecnico, così come il rientrante Alex Sandro, sono stati davvero autori di un’ottima prova: Sarri sarà ancora più in difficoltà nelle sue scelte.

