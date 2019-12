Emre Can mette ko una tifosa della Juventus, la foto del referto

Emre Can mette ko una tifosa durante il riscaldamento di Juventus Sassuolo. La ragazza posta il referto medico su Instagram: problemi per il turco.

Oltre il danno, la beffa. Non è stata una domenica particolarmente fortunata per Emre Can, il giocatore della Juventus che durante Juventus-Sassuolo, oltre ad aver compiuto una prestazione sottotono, è stato protagonista nel riscaldamento di uno spiacevole ed involontario episodio. Ha infatti colpito in pieno volto con il pallone una tifosa posizionata dietro la porta, sugli spalti. La donna ha poi prontamente postato su Instagram il referto medico dell’ospedale.

Emre Can mette ko tifosa, Juventus Sassuolo: foto referto

Non è stata quindi una domenica molto fortunata per lei e per i bianconeri in generale dal momento che i ragazzi di Maurizio Sarri hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo.

La donna, che si chiama Rossella Borneo, ha postato su Instagram la foto del referto dove si legge che ha riportato un trauma allo zigomo e, in aggiunta, la rottura degli occhiali. Insomma, non è stata una bella domenica per lei.

