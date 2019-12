Cristiano Ronaldo Pallone d’oro: il giocatore della Juventus non parteciperà alla cerimonia che si svolgerà questa sera a Parigi. Il motivo fa discutere.

Notizia inaspettata ci arriva da Parigi, con Cristiano Ronaldo che diserterà la cerimonia del Pallone d’oro 2019 organizzata come ogni anno da France Football. Sembra quindi ormai assolutamente certa la vittoria di Lionel Messi per la sesta volta consecutiva, con il campione del Barcellona che entrerà nella storia. In molti allora si chiedono se Cr7 parteciperà al Gran Galà del Calcio dell’Aic in programma in contemporanea con il Pallone d’Oro oppure no.

Leggi anche: Van Dijk alla Juventus, Calciomercato: l’assist del Liverpool

Ronaldo Pallone d’oro, Cr7 dice addio: dove sarà?

Al momento non sappiamo se Ronaldo sarà presente al Gran Galà del Calcio ma una cosa è certa: alla cerimonia del Pallone d’oro 2019 non sarà presente disertando un’altra volta a questa importantissima cerimonia.

Leggi anche: Ronaldo Pallone d’oro 2019, mezza consolazione per CR7

Non è la prima volta che il portoghese, oggi giocatore della Juventus ed autore di una stagione straordinaria l’anno scorso in Italia, diserta una manifestazione in cui era tra i candidati al premio finale, per poi non vincerlo. Insomma, stasera scopriremo dove sarà il portoghese.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK