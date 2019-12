Juventus, ecco la sfida ai tifosi: “Quale canzone dopo i gol?”

Importante novità in casa Juventus, che vede coinvolti i tifosi bianconeri. Saranno infatti questi ultimi a scegliere la canzone che risuonerà dopo i gol.

La Juventus si è sempre dimostrato un club all’avanguardia, moderno e che cerca sempre di coinvolgere il più possibile i suoi tifosi. La perfetta testimonianza di tutto questo è l’iniziativa che è stata annunciata oggi sul sito ufficiale dei bianconeri. Infatti da ora si potranno scegliere le canzoni che, dal primo gennaio 2020, risuoneranno all’Allianz Stadium dopo ogni gol dei bianconeri.

Juventus, i tifosi scelgono le canzoni dopo i gol

Un qualcosa che avverrà in collaborazione con l’app Socios.com. Quest’ultima non è altro che la prima piattaforma mondiale con fan tokens and rewards. La collaborazione di questa applicazione con la Juventus è iniziata circa un anno fa. Ma come funzionerà l’iniziativa? Tutto molto semplice e chiaro. Per poter usufruire del servizio bisognerà acquistare almeno un fan token al prezzo di 2 euro ciascuno. Solo chi ne è in possesso può decidere e votare.

Le canzoni che i tifosi potranno scegliere saranno: ‘All The Small Things’ dei Blink 182, ‘Song 2’ dei Blur, ‘Boom’ dei P.O.D e ‘Jump Around’ degli House Of Pain. La canzone vincitrice verrà rivelata soltanto in occasione del primo gol della Juventus allo Stadium del 2020. Insomma, un mese d’attesa e poi si saprà. In un connubio squadra, musica e tifosi sempre più stretto e intenso.

